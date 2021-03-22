Bu ligin üstündeyiz
BEŞİKTAŞ’TA gecenin başarılı isimlerinden kaleci Ersin, “Net bizim lehimizeydi maç. Üç puan almak isterdik. Son dakikada yediğimiz golle 2 puan kaybettik. Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik. Altay’ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı. Kaybettiğimiz bir şey yok. İnşallah böyle oynayıp devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Oynadığımız top bu ligin üstünde. Sezon sonunda bunu taçlandırmak istiyoruz” dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50