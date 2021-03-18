Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberleri: gurbetçi golcü ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

'de şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna gelen lider , gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelen Beşiktaş'ın, 'nde forma giyen 22 yaşındaki gurbetçi golcü 'yla anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

gelecek sezonun ilk transferini 'dan yapıyor. Gelen bilgilere göre siyah-beyazlılar Avusturya'nın takımında forma giyen 22 yaşındaki gurbetçi ile anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

Sözleşmesi gelecek yıl sonunda bitecek olan 1.92'lik golcü için 'e 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

22 maçta 12 gol ve 6 asistle oynayan Ercan'ı 'ın bir süredir takip ettiği ve kendisinin aradığı sırtı dönük top alan ve kaleye dönebilen forvet tipine çok uygun olduğu için transferini istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

'nın aynı rakamı teklif etmesine rağmen oyuncunun 'a gitmek istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 62 resmi maçta görev yapan , bu periyotta 36 gol attı. 12 de asist yaparak toplam 48 gole direkt katkı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa liginde de toplamda 8 maça çıkan Ercan burada da 3 gol ve 1 asist yaptı.

SON DAKİKA