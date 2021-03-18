Son dakika spor haberleri: Beşiktaş gurbetçi golcü Ercan Kara ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş gelecek sezonun ilk transferini Avusturya'dan yapıyor. Gelen bilgilere göre siyah-beyazlılar Avusturya'nın Rapid Wien takımında forma giyen 22 yaşındaki gurbetçi Ercan Kara ile anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi gelecek yıl sonunda bitecek olan 1.92'lik golcü için Rapid Wien'e 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.