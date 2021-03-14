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Son dakika haberleri | 'dan çifte kupa sözleri!

'in 30. haftasında 'i mağlup eden , sezonun belki de en kritik haftasına girdi. Siyah-beyazlılar ilk olarak salı akşamı kupada ile karşılaşacak ardından ligde derbi mücadelesinde pazar akşamı 'yi konuk edecek. Teknik direktör 'ın ise çifte kupaya inancı tam. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 23:21
Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa sözleri!

Teknik direktör 'ın, "Bu hafta final niteliği taşıyor" dediği kritik viraja galibiyetle giren siyah-beyazlılarda şampiyonluk inancı daha da arttı.

Maçı sarı kart cezalısı olması nedeniyle locada takip eden Yalçın, 3 puan sonrasında sevincini de yanındakilerle paylaştı. Karşılaşmadan önce Başkan ile yemek yiyen, maç sırasında ise locada asbaşkan ile yan yana oturan deneyimli teknik adam, gol düellosunun ardından ise oldukça mutluydu.

Sabah'ın haberine göre gelen galibiyet golü ile havalara uçan 48 yaşındaki hoca, locada bulunan isimlerle duygularını paylaşıp, tarihi bir sezon finaline doğru koşmanın coşkusunu yaşadı. Sık sık bu maçın önemine vurgu yapan Yalçın, karşılaşmanın ardından ise "Şampiyonluk için en kritik virajlarımızdan biriydi. Artık yolu yarıladık. Kupa maçını kazanıp, derbiyi de galibiyetle geçersek sezonu iki kupayla tamamlarız" yorumunda bulundu.

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