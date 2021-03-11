Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Başakşehir'den dikkat çeken Beşiktaş istatistiği! Evinde...

Son dakika spor haberi: 'den dikkat çeken istatistiği! Evinde...

Son dakika spor haberleri... 'de 29. hafta sonunda lider konumda bulunan , 'le kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin bu mücadele öncesi, deplasmanındaki kötü istatistiği camiayı endişelendiriyor. ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:07
Son dakika spor haberi: Başakşehir'den dikkat çeken Beşiktaş istatistiği! Evinde...

'in 30. haftasında , 'ı konuk edecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak bu zorlu mücadelede düdük çalacak. Bu sezon beklenen performansın oldukça altında kalan ve ligde 10 maçlık galibiyet hasretine geride kalan haftada 'da, 'ni 1-0 yenerek son veren turuncu-lacivertliler, 29 puanla 16. sırada bulunuyor. Bir maç eksiği olmasına rağmen ve 'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş ise önündeki zorlu fikstürün ilk aşaması olan Başakşehir karşılaşmasını kazanmaktan başka bir hesap yapmıyor.

FATİH TERİM STADI'NDA ZORLANIYOR

Başakşehir'in, Beşiktaş müsabakasındaki en büyük avantajı Fatih Terim Stadı. Turuncu-lacivertli ekibin, son yıllarda evinde rakibiyle oynadığı maçlarda üstün olduğu göze çarpıyor. Başakşehir, siyah-beyazlıları ligde ağırladığı son 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı. Ayrıca, turuncu-lacivertli takım, son 3 mücadelede Beşiktaş'a gol şansı da tanımadı. , Başakşehir deplasmanında en son 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla üç puanın sahibi olmuştu.

Başakşehir ile Beşiktaş arasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan son 5 maçın sonuçları şöyle:

2019-2020 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
2018-2019 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
2017-2018 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
2016-2017 Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1
2015-2016 Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

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