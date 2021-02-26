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- maçı öncesi konuştu! "Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor"

'in 27. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Milli maçlar var. Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor. Ghezzal geldi, gelecek. de gelecek. Oyunculara 3 gün izin verdik." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 18:32
Beşiktaş - Denizlispor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor"

'in 27. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

İlk yarıda da böyle bir ara olmuştu. İlk yarıda 3 haftalık ara vardı. Sezon başı hazırlığı gibi oldu biraz da. Çok faydalı oldu. Ondan sonra oyuncular da fiziksel ve taktiksel olarak gelişim gösterdiler. Bu arada ise oyuncuları dinlendirdik. Yükleme yapmadık.

Milli maçlar var. Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor. Ghezzal geldi, gelecek. de gelecek. Oyunculara 3 gün izin verdik.

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