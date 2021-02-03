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teknik direktörü 'dan flaş tercihi! O maçta...

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek 'ta teknik direktör , önemli kararlar alabilir. Siyah beyazlı takımın hocası oyuncularıyla yaptığı konuşmada, Trabzonspor mağlubiyetine odaklanmamaları gerektiğini söyledi. Öte yandan Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sürpriz bir gelişmesi yaşanabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:52 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:07
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş Atiba tercihi! O maçta...

Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan 'ta, Teknik Direktör , Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularıyla taktik toplantısı gerçekleştirdi.

Trabzonspor karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını aktaran siyah-beyazlı hoca, liderliği geri almak için geçmişe değil, geleceğe bakmak zorunda olduklarını söyledi.

GARANTİ PAS VURGUSU

Antalyaspor deplasmanında yeni bir galibiyet serisi başlatılmasını isteyen Sergen Yalçın'ın orta sahadaki top kayıplarının altını çizdiği belirlendi. Deneyimli hocanın özellikle riski bölgelerde garanti pasların tercih edilmesini söylediği öğrenildi.

MONTERO-GHEZZAL YEDEK

Beşiktaş'ın teknik patronu, Antalyaspor deplasmanında biri mecburi olmak üzere ilk 11'de üç değişiklik düşünüyor. Sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda Fabrice N'Sakala'yı sahaya sürecek olan Sergen Yalçın'ın, Francisco Montero ve Rachid Ghezzal'ı yedeğe çekebileceği ifade edildi.

ATİBA DİNLENDİRİLEBİLİR

Bu oyuncuların yerlerine Welinton ve Kevin N'Koudou'ya 11'de görev vermeyi planlayan siyah-beyazlı hocanın, kaptan Hutchinson'u da dinlendirebileceği kaydedildi. Son dönemde tüm maçlarda görev yapan 37 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yerine Necip Uysal'ın 11'de yer alabileceği vurgulandı. (Milliyet)

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