Güven Yalçın Lecce'de

Beşiktaş’ın genç forveti sezon sonuna kadar kiralandı Güven için 5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu var.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:47Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Forvet hattını Everton'dan kiralık olarak aldığı Cenk Tosun ile güçlendiren Beşiktaş'ta, genç golcü Güven Yalçın, İtalya'nın Lecce ekibine kiralandı. Lecce ve Braga'nın yanı sıra Hollanda ve Belçika'dan 4 takımın istediği Güven Yalçın, bu takımlar arasından Lecce'yi seçti. Beşiktaş 6 milyon euro satın alma opsiyonu maddesi isterken, taraflar 5 milyon euro'da anlaştı. İtalyan ekibi, sezon sonunda bu maddeyi kullanarak Güven Yalçın'ın bonservisini alabilecek.