Haberler Beşiktaş Güven Yalçın Lecce'de

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’ın genç forveti sezon sonuna kadar kiralandı Güven için 5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:47 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Güven Yalçın Lecce'de
Forvet hattını 'dan kiralık olarak aldığı ile güçlendiren 'ta, genç golcü , 'nın ekibine kiralandı. Lecce ve 'nın yanı sıra ve 'dan 4 takımın istediği Güven Yalçın, bu takımlar arasından Lecce'yi seçti. Beşiktaş 6 milyon euro satın alma opsiyonu maddesi isterken, taraflar 5 milyon euro'da anlaştı. ekibi, sezon sonunda bu maddeyi kullanarak Güven Yalçın'ın bonservisini alabilecek.
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