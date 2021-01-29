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'tan bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı ( transfer haberi)

Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan , bir süredir listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Brezilyalı golcü ile maddi konularda anlaşmazlık yaşayan siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan bir başka dünya yıldızı 'nın transferi için görüşmelere başladı. İşte Kartal'ın Costa teklifi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 12:25
Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala golcü takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan siyah-beyazlılar, bir başka dünya yıldızı futbolcuya yöneldi.

Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

Brezilyalı golcü ile görüşmelerini durduran , rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet 'ya çevirdi.

Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen 'yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

İŞTE YAPILAN TEKLİF!
Siyah-beyazlı yönetim, Costa'ya yıllık 2.5 milyon euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

Kariyerinde Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımların formasını giyen yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

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