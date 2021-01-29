Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş golcü takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.
Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş golcü takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.
Hulk transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan siyah-beyazlılar, bir başka dünya yıldızı futbolcuya yöneldi.
Brezilyalı golcü ile görüşmelerini durduran Beşiktaş, rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa'ya çevirdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.
İŞTE YAPILAN TEKLİF!
Siyah-beyazlı yönetim, Costa'ya yıllık 2.5 milyon euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.
Kariyerinde Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımların formasını giyen yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.