Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı (BJK transfer haberi)

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Siyah-beyazlı yönetim, Costa'ya yıllık 2.5 milyon euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.