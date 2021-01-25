Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

Beşiktaş'ta forvet adayı olarak Kasper Junker, Hulk gibi isimler gündemini korurken, Avrupa basının manşetlerini sürpriz bir isim süslemeye başladı.
Beşiktaş'ta forvet adayı olarak Kasper Junker, Hulk gibi isimler gündemini korurken, Avrupa basının manşetlerini sürpriz bir isim süslemeye başladı.
O da dünya yıldızı golcü Diego Costa'nın ta kendisi... İtalyan basının haberine siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvet için girişimlere başladı.
Haberlerde 32 yaşındaki futbolcunun şu an boşta olduğu hatırlatılarak Beşiktaş'ın en ciddi takımlardan biri olduğunun altı çizildi.