Haberler Beşiktaş Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

devinden bombası!

Çizme basını, boşta olan için , ve ’ın yarıştığını ancak avantajın siyah-beyazlı kulüpte olduğu iddiasında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:14 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

'ta forvet adayı olarak Kasper Junker, Hulk gibi isimler gündemini korurken, Avrupa basının manşetlerini sürpriz bir isim süslemeye başladı.

Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

O da dünya yıldızı golcü 'nın ta kendisi... İtalyan basının haberine siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvet için girişimlere başladı.

Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

Haberlerde 32 yaşındaki futbolcunun şu an boşta olduğu hatırlatılarak 'ın en ciddi takımlardan biri olduğunun altı çizildi.

Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

Ayrıca Trabzon ve G.Saray'ın da Costa için devrede olduğu fakat bordo-mavililerin teklifinin reddedildiği yazıldı.

Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

'ın da transferde fazla şansı olmadığını kaydeden İtalyanlar, 'ın avantajlı olduğunu belirttiler. Oyuncunun boşta olmasının pazarlıklarda siyah-beyazlıların elini güçlendirebileceği de belirtildi ancak herhangi bir rakam verilmedi.

Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

'ın gündemine daha önce de gelen Costa, sezonun ilk yarısında Atletico Madrid'de 7 maçta 2 gol attı.

Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

JUNKER'E TALİP ÇIKTI
Öte yandan gündemdeki Kasper Junker'e bir talip daha çıktı. Norveç basının haberine Junker'e İtalya Serie A ekiplerinden Crotone talip oldu. Bodo-Glimt'e 1.5 milyon euro teklif edildiği yazıldı.

SON DAKİKA