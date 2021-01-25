Süper Lig devinden Diego Costa bombası!

Beşiktaş'ta forvet adayı olarak Kasper Junker, Hulk gibi isimler gündemini korurken, Avrupa basının manşetlerini sürpriz bir isim süslemeye başladı.





O da dünya yıldızı golcü Diego Costa'nın ta kendisi... İtalyan basının haberine siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvet için girişimlere başladı.



