Derbiyi Çakır yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile G.Saray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. MHK'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, kariyerindeki 27. derbisini yönetecek. Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ilk kez bir derbide görev alacak. Çakır, 9. kez Beşiktaş-G.Saray derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 8 derbide G.Saray 5, Beşiktaş ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise berabere tamamlandı.





Çakır, iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez kırmızı, 41 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, Beşiktaşlı futbolculara 2 kırmızı ve 20 sarı kart, G.Saraylı oyunculara ise 21 sarı kart gösterdi.