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'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Son dakika transfer haberi... Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ilk 17 hafta sonunda topladığı 34 puanla ligin zirvesine yerleşmeyi başaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Transferde de atak bir görüntü çizen siyah-beyazlılar temaslarını sürdürürken, flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 11:24
Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Süper Lig'de 5 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler transferde vitesi yükseltmiş durumda.

Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Özellikle ligin 4 büyük kulübü temaslarını sıklaştırırken, bu kulüplerden için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla ligin zirvesine yerleşen siyah-beyazlılar, son oynanan Rizespor mücadelesinden 6-0 gibi net bir skorla ayrılarak taraftarlarını sevindirmişti.

Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Mandzukic gibi yıldız oyuncuların ismi ile anılırken, flaş bir golcü de gündemde...

Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Kısa süre önce Belçika'da forma giyen Holzhauser'in peşinde koşan siyah-beyazlılar kulübün Suudi patronu tarafından maaşının artırılması yüzünden transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların Bosna Hersek'in Sarajevo takımında forma giyen Amar Rahmanovic'e teklif yapacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

1.92 boyundaki yıldız, forvette de oynayabiliyor.

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