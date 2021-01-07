Beşiktaş'a dev golcü yolda! İşte yeni 10 numara

Süper Lig'de 5 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler transferde vitesi yükseltmiş durumda.
Özellikle ligin 4 büyük kulübü temaslarını sıklaştırırken, bu kulüplerden Beşiktaş için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla ligin zirvesine yerleşen siyah-beyazlılar, son oynanan Rizespor mücadelesinden 6-0 gibi net bir skorla ayrılarak taraftarlarını sevindirmişti.
Mandzukic gibi yıldız oyuncuların ismi Beşiktaş ile anılırken, flaş bir golcü de gündemde...
Kısa süre önce Belçika'da forma giyen Holzhauser'in peşinde koşan siyah-beyazlılar kulübün Suudi patronu tarafından maaşının artırılması yüzünden transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların Bosna Hersek'in Sarajevo takımında forma giyen Amar Rahmanovic'e teklif yapacağı ileri sürüldü.
10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
1.92 boyundaki yıldız, forvette de oynayabiliyor.