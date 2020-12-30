Hıncal Uluç'tan olay sözler! "Eğer o golü Beşiktaş yeseydi..."

Türkiye Süper Ligi'nin nasıl dizayn edildiğini bir kez daha kanıtlayan o an!. Yan hakem orda.. Tam 1.5 dakika evire çevire bakan VAR orada.. Ama top oyunda.. Ne var canım bir tacın lafı mı olur?.

O taçla Beşiktaş gol yese.. O taçla Beşiktaş kaptanı oyundan atılsaydı peki.. O zaman sahadaki hakem ve VAR'daki ayni hakemler, ayni kararları verebilirler miydi bu ülkede, asıl onu tartışın..

Hatayı değil, böylesi hatayı Fener, Galatasaray ve Beşiktaş aleyhine yapmayı bizim hakemlerin göze alıp alamayacaklarını tartışın asıl.. Maçaları sıkar mıydı?.

Sorun hata değil.. Her hakem hata yapar.. Doğal.. Ama büyükler aleyhine yaptılar mı, düdük astırırlar adama.. O zaman "Vur abalıya.." Lig böyle dizayn ediliyor işte.. Biz ahmaklar da her gece ekrana bakıyoruz, saf saf.. Şampiyonu bile belli ligi izleyen ahmaklar olarak..

1. Fenerbahçe

2. Galatasaray

3. Beşiktaş

Peki, Süper Lig'de bu yıl sayıları 18'e çıkan "KÜÇÜK" kulüpler ne?.

"Büyük Oyun"un figüranları..

3 otuz paraya, ezilerek, dövülerek büyüklere yem yapılan figüranlar..

Hani Yeşilçam filmlerinde Cüneyt Arkın'dan dayak yiyerek beş on lira yevmiye almak için, Beyoğlu arka sokaklarındaki kafede bekleyen figüranlar var ya, onlar!.

Herkes, hatta Sivas'ın "Güya" hocası Rıza Çalımbay bile azarlamış, eleştirmiş, bu açık haksızlığa, bu milyonların gözü önünde alenen, resmen işlenen cinayete seyirci kalınmasına isyan eden Sivas Kaptanı Hakan'ın başkaldırısını..

Kendisi laf edemez Rıza'nın.. Ederse, hani o Aboubakar'ın ölmüş anasına söven hain linççiler Beşiktaş tarihinin en ünlüleri arasına adını yazan Rıza'yı öyle bir çarmıha gererler ki, Atom Karınca'nın bir gün Beşiktaş'a hoca olma hayalleri söner.. Bir daha o kulübün kapısından adım atamaz..

İlk yarı boyunca tüm bu rezillikler olurken, Rıza'yı kenarda gören oldu mu?.

Sinmiş, saklanmış Rıza'yı..

O zaman kim arayacak, o ligi dizayn edenler tarafından alenen, resmen yenen Sivas'ın hakkını?. Küçük kulüp, figüran kulüp Sivas'ın hakkını?.

O gecenin kahramanı Hakan'dır Beyler..

Bu aleni haksızlığa başkaldıran, Sivas'ın hakkını arayan Hakan!.