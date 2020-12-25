Haberler Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi'den ziyaret turu

Başkan 'den ziyaret turu

Başkanı , Ankaragücü deplasmanı için gittikleri başkentte karşılaşma öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
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