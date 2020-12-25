Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü deplasmanı için gittikleri başkentte karşılaşma öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Ahmet Nur Çebi'den ziyaret turu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü deplasmanı için gittikleri başkentte karşılaşma öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50