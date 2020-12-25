Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü deplasmanı için gittikleri başkentte karşılaşma öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.