Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan flaş hakem yorumu! "Olacak şey değil"

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi maçında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Çok mutluyuz çünkü oyuna baktığımız zaman zor bir 90 dakika oldu. Güçlü bir takımla oynuyoruz, 50'de 10 kişi kaldık. Oyuncularım bugün çok ciddi bir karakter sınavı verdi ve sınavı geçti. Hepsine teşekkür ediyorum.

2. yarıda olabilecek tüm hamleleri yapmaya çalıştım. Lig çok uzun bir maraton ama puan cetveli adına bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kazanıp hedefe doğru devam etmeyi umuyorduk, bunu başardık.



Yavaş yavaş anlayışımız, oyun sistemimiz oturmaya başladı. İyi yolda gidiyoruz.

OLACAK ŞEYLER DEĞİL

Olacak şeyler değil yani bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya? Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır.

Biz kontraya çıkmışız, 2'ye 1 kalmışız, atağı kesiyorsun. Bunu yapınca olmuyor yani. Biz hakem yönetiminden hiç memnun değiliz. Böyle bir maç olamaz.

LARIN'E ÇIKAN KART DOĞRU

Bizim Larin'in kırmızı kartı doğru. Onu niye atmıyorsun? Ne ayrıcalığı var? Sen çalınacak faulleri çalmıyorsun. Sen faulü çal, niye çalmıyorsun? Mert Hakan'ın pozisyonu 2. sarı kart değil mi?

ALLAH YARDIM ETTİ DE ATILMADIK

3 tane maç oynar gibi kenarda maç yönettik bugün, tansiyonumuz çıktı. Rica ediyorum, lütfen böyle yönetme. Pozisyonlar, fauller, çıldırtıyor bizi kenarda. Allah yardım etti de atılmadık.