Adem Ljajic derbide yok

Sırp futbolcunun tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Ljajic F.Bahçe maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.