Haberler Beşiktaş Adem Ljajic derbide yok

derbide yok

'ta 'in sağ alt baldır arka adalesinde hissettiği için bugün oynanacak derbisinin kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 00:02 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Adem Ljajic derbide yok

Sırp futbolcunun tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sağ alt baldır arka adalesinde hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Ljajic F.Bahçe maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

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