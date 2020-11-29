Sırp futbolcunun tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Ljajic F.Bahçe maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.
Adem Ljajic derbide yok
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için bugün oynanacak Fenerbahçe derbisinin kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 00:02 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50