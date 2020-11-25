Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Dev derbiye sayılı günler kala teknik direktörler takımlarını ilginç yöntemlerle zorlu maça hazırlamaya başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da takımını derbiye değişik bir şekilde motive ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre; başarılı hoca Fenerbahçe'yi son olarak 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de 4-3 yendikleri maçı futbolcularına izlettirdi.

Yalçın, "Ben o maçta kulübedeydim. Şimdi ise teknik adam olarak kulübede yer alacağım. Biz o tarihte zoru başardık. Yine başarabiliriz. Sizden böyle yürekli oynamanızı istiyorum" dedi.