Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu! "Tarihe geçebilirsiniz"

'dan derbi motivasyonu! "Tarihe geçebilirsiniz"

Beşiktaş , Pazar günü deplasmanda oynayacakları derbisine takımını hazırlamaya başladı. Oyuncularına 15 yıl önceki unutulmaz 4-3'lük maçın görüntülerini izlettiren deneyimli teknik adam, yaptığı motivasyon konuşmasıyla takıma galibiyet inancını aşılamaya çalışıyor. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:29 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:35
Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu! "Yine başarabiliriz"

'in 10. haftasında ezeli rakipler ve Beşiktaş, Pazar günü 'de kozlarını paylaşacak.

Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu! "Yine başarabiliriz"

Dev derbiye sayılı günler kala takımlarını ilginç yöntemlerle zorlu maça hazırlamaya başladı.

Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu! "Yine başarabiliriz"

Beşiktaş da takımını derbiye değişik bir şekilde motive ediyor.

Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu! "Yine başarabiliriz"

Takvim'de yer alan habere göre; başarılı hoca 'yi son olarak 17 Nisan 2005'te 'de 4-3 yendikleri maçı futbolcularına izlettirdi.

Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu! "Yine başarabiliriz"

Yalçın, "Ben o maçta kulübedeydim. Şimdi ise teknik adam olarak kulübede yer alacağım. Biz o tarihte zoru başardık. Yine başarabiliriz. Sizden böyle yürekli oynamanızı istiyorum" dedi.

Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu! "Yine başarabiliriz"

"SİZ DE TARİHE GEÇEBİLİRSİNİZ"

o maçta kaleci Cordoba'nın atıldığını söyleyerek, "Kaleye forvet oyuncusu Pancu geçti. Deplasmanda oynuyorduk ve 10 kişi kalmıştık. Buna rağmen maçı çevirmesini bildik. Her şey aleyhimize olmasına rağmen kazandık. Siz de bu maçı kazanarak tarihe geçebilirsiniz. Size güveniyorum" diye konuştu.

BİZE ULAŞIN