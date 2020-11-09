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Beşiktaş'ta kabus gibi tablo! ve Kasımpaşa maçı öncesi...

'de 8 hafta geride kalırken 1 haftayı bay geçen Beşiktaş 7 haftada 10 gol atıp kalesinde 12 gol gördü. Geçtiğimiz sezonun Abdullah Avcı döneminde de aynı tabloyu yaşayan siyah-beyazlılar , Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında artı averaja geçmeye çalışacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
Beşiktaş'ta kabus gibi tablo! Başakşehir ve Kasımpaşa maçı öncesi...

son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde eksi averajda kaldı. Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde 10 gol atıp 12 gol yiyen Beşiktaş eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan Siyah-Beyazlılar 10. haftada bunu dengeledikten sonra artıya geçti. Beşiktaş bu sezon da 10 gol atıp 12 gol yedi. Kartal; , Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında artı averaja geçmeye çalışacak.

ABOUBAKAR ORTADA YOK

Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Aboubakar performansıyla eski günlerini arattı. Ligde 1 penaltı golü dışında sessiz kalan Kamerunlu oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

BEŞİKTAŞ'TA MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR

maçından sonra 2 günü izin yaparak geçiren Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazılıklarına bugün başlayacak. (Takvim)

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