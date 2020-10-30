Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta kanat sorunu sürüyor! Sergen Yalçın böyle çözecek

'ta kanat sorunu sürüyor! böyle çözecek

Son dakika haberleri... 'de 'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, kanat sorunu sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte son olarak 'nin de sakatlanmasıyla 'ın elinde yalnızca kaldı. Deneyimli çalıştırıcının solda yine Larin'e görev vereceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 10:19
Beşiktaş'ta kanat sorunu sürüyor! Sergen Yalçın böyle çözecek

'de pazar günü 'u ağırlayacak olan , hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanat oyuncuları Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in tedavileri devam ederken, sakatlar kervanına de katıldı. Arka alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncuda 1. derece yırtık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı teknik heyetin elinde kanat oyuncusu olarak sadece kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Denizlispor deplasmanında kanat sorununu Cyle Larin'i sol önde oynatarak çözen teknik direktör , Kanadalı yıldızı Yeni Malatyaspor karşısında da aynı bölgede görevlendirecek. Sağ önde ise Rachid Ghezzal görev yapacak. Deneyimli hocanın en büyük kabusu; yaşanabilecek yeni sakatlıklar. Beşiktaş'ta N'Koudou ve Hasic ve Atakan'ın 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Hasic ile Atakan'ın çok az da olsa bir sonraki hafta FK maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

BİZE ULAŞIN