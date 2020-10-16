Teklif var giden yok!

Beşiktaş'ta sözleşmeleri dondurulan Lens, Mirin ve Douglas, transfer teklifi almalarına rağmen siyah-beyazlı takımdan ayrılmıyorlar.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 22:21Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Beşiktaş'takadro dışı kalan isimlerden Mirin, Douglas ve Lens'e teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmak istemedikleri ortaya çıktı. İsimat Mirin'e Hatayspor'un, Douglas'a da Erzurum ve Sivasspor'un talip olmasına rağmen; kulüpten 1'er milyon euro alan futbolculara talip takımlardan bu miktarın 3'te 1'i oranında maaş teklif edilse de siyah-beyazlıların paranın kalan kısmını ödemeyi önermesinin bile oyuncular tarafından kabul görmediği belirtildi. Takımda en son kadro dışı bırakılan 2.2 milyon euro maaşlı Jeremain Lens'e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin euro olduğu kaydedildi. Devre arasında Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un 300 bin euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menajeri aracılığıyla ülkesi ve Belçika'dan son olarak 350 bin euro'luk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.