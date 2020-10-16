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Teklif var giden yok!

'ta sözleşmeleri dondurulan Lens, Mirin ve , transfer teklifi almalarına rağmen siyah-beyazlı takımdan ayrılmıyorlar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 22:21 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Teklif var giden yok!
'ta kalan isimlerden Mirin, ve Lens'e teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmak istemedikleri ortaya çıktı. İsimat Mirin'e Hatayspor'un, Douglas'a da ve 'un talip olmasına rağmen; kulüpten 1'er milyon euro alan futbolculara talip takımlardan bu miktarın 3'te 1'i oranında maaş teklif edilse de siyah-beyazlıların paranın kalan kısmını ödemeyi önermesinin bile oyuncular tarafından kabul görmediği belirtildi. Takımda en son kadro dışı bırakılan 2.2 milyon euro maaşlı 'e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin euro olduğu kaydedildi. Devre arasında ekibi Feyenoord'un 300 bin euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menajeri aracılığıyla ülkesi ve 'dan son olarak 350 bin euro'luk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
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