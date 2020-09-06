Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya resmi teklif!
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan ve Al Ahli'deki sözleşmesini fesheden Josef de Souza ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldıza resmi teklifini ilettiği bildirildi.
Beşiktaş'ta Josef de Souza heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye giden Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.
RESMİ TEKLİF YAPILDI!
A Spor'un haberine göre bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilirken, siyah beyazlı kurmaylar oyuncuya 1+1 yıllık resmi teklifini iletti.
TEKLİF MAKUL SEVİYELERDE!
Josef de Souza Al Ahli'den geçmiş dönem alacaklarını alamadığı için sözleşmesini feshetti. 1 sene daha sözleşmesi bulunuyordu. Önümüzdeki sezon 4 milyon euroyu Al Ahli'den alacak. Beşiktaş'ın teklifi makul seviyelerde.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 16:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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