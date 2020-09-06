Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya resmi teklif! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Resmi hamle geldi! İşte Beşiktaş'ın teklifi

haberi: 'tan Josef de 'ya resmi teklif!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya resmi teklif!

Orta saha arayışlarını sürdüren 'ta bir dönem forması giymiş olan ve Al Ahli'deki sözleşmesini fesheden Josef de ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldıza resmi teklifini ilettiği bildirildi.

'ta Josef de heyecanı yaşanıyor. 'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye giden Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI!
A Spor'un haberine göre bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilirken, siyah beyazlı kurmaylar oyuncuya 1+1 yıllık resmi teklifini iletti.

TEKLİF MAKUL SEVİYELERDE!
Josef de Souza Al Ahli'den geçmiş dönem alacaklarını alamadığı için sözleşmesini feshetti. 1 sene daha sözleşmesi bulunuyordu. Önümüzdeki sezon 4 milyon euroyu Al Ahli'den alacak. Beşiktaş'ın teklifi makul seviyelerde.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'nın 'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde ve 'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 16:24
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