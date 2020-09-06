Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...

Süper Lig'de dört büyükler Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Anadolu ekipleri de hareketli bir transfer dönemi yaşıyor. Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren bütün ekipler arasında en değerli futbolcu Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor.