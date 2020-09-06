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Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...
Süper Lig'de dört büyükler Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Anadolu ekipleri de hareketli bir transfer dönemi yaşıyor. Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren bütün ekipler arasında en değerli futbolcu Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor.
6 Eylül 2020 Pazar 14:11
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Yeni sezonda iddiasını konuşturmak isteyen Süper Lig ekipleri, genç ve tecrübeli futbolcuları bir bir kadrosuna katıyor.
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Sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen takımlar TFF tarafından belirlenen harcama limitlerine takılmadan transfer yapmanın yollarını arıyor.
4 büyüklerin yanısıra Anadolu kulüpleri de yıldız futbolcuları kadrosuna katarak yankı uyandırdı.
İşte Milliyet'in derlediği Süper Lig'deki en değerli 20 transfer...
20. Loic Remy-Çaykur Rizespor / Değeri 2 milyon euro
19. Hasan Ali Kaldırım-Başakşehir / Değeri 2 milyon euro