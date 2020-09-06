Beşiktaş'ta Jeroen Zoet sesleri! Transferde iki rakip çıktı

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan ve Al Ahli'deki sözleşmesini fesheden Josef de Souza ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızla yaptığı ilk görüşmede maaş konusunda anlaşmazlık çıktığı ve iki tarafın bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.