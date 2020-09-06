Beşiktaş'ta Jeroen Zoet sesleri! Transferde iki rakip çıktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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'ta sesleri! Transferde iki rakip çıktı

Beşiktaş'ta Jeroen Zoet sesleri! Transferde iki rakip çıktı

çalışmalarını sürdüren 'ın, forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi ile ilgilendiği ifade edilirken, oyuncu için Middlesbrough ve İtalyan ekibi Spezia'nın da devrede olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren 'ın, kaleye düşündüğü isim belli oldu. basınından Eindhoven Dagblad'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci 'i gündemine aldı.

Haberde, tecrübeli file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Middlesbrough ve İtalya Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da bulunduğu kaydedildi. Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı.

Kariyeri boyunca Hollanda'da oynayan Jeroen Zoet, altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'la 2009 yılına profesyonel sözleşme imzaladı.


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  1. 06.09.2020
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