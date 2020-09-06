Beşiktaş'ta Jeroen Zoet sesleri! Transferde iki rakip çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, PSV Eindhoven forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Jeroen Zoet ile ilgilendiği ifade edilirken, oyuncu için Middlesbrough ve İtalyan ekibi Spezia'nın da devrede olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, kaleye düşündüğü isim belli oldu. Hollanda basınından Eindhoven Dagblad'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci Jeroen Zoet'i gündemine aldı.
Haberde, tecrübeli file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Middlesbrough ve İtalya Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da bulunduğu kaydedildi. Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı.
Kariyeri boyunca Hollanda'da oynayan Jeroen Zoet, altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'la 2009 yılına profesyonel sözleşme imzaladı.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Jeroen Zoet sesleri! Transferde iki rakip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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