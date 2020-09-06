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06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Flaş görüşme ortaya çıktı! Süper Lig deviyle masada

Son dakika transfer haberi: İşte Josef de Souza ile görüşmesinin detayları

Son dakika transfer haberi: İşte Josef de Souza ile Beşiktaş görüşmesinin detayları

Orta saha arayışlarını sürdüren 'ta bir dönem forması giymiş olan ve Al Ahli'deki sözleşmesini fesheden Josef de Souza ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızla yaptığı ilk görüşmede maaş konusunda anlaşmazlık çıktığı ve iki tarafın bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.

'ta Josef de Souza heyecanı yaşanıyor. 'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye giden Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!
Hürriyet'in haberine göre bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilirken, siyah beyazlı yöneticiler oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede 'ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden De Souza ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

BİR KEZ DAHA MASAYA!
Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceği bildirildi. Josef ile bazı takımların da ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı.

Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde ve 'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.


  1. 06.09.2020
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