Son dakika transfer haberi: İşte Josef de Souza ile Beşiktaş görüşmesinin detayları
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan ve Al Ahli'deki sözleşmesini fesheden Josef de Souza ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızla yaptığı ilk görüşmede maaş konusunda anlaşmazlık çıktığı ve iki tarafın bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta Josef de Souza heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye giden Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!
Hürriyet'in haberine göre bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilirken, siyah beyazlı yöneticiler oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden De Souza ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.
BİR KEZ DAHA MASAYA!
Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceği bildirildi. Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı.
Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: İşte Josef de Souza ile Beşiktaş görüşmesinin detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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