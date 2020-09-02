Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper Francis Montero'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

Siyah beyazlılar, İspanyol stoper ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan önce sosyal medya hesabından gözlük emojisi paylaşmıştı.