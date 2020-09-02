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02 Eylül 2020, Çarşamba
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dakika: Francisco 'yu resmen açıkladı

Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı

dakika haberine göre; Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden , yıldız oyuncu Francisco 'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden , İspanyol stoper Francis 'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

SÖZLEŞME 1 YILLIK
Siyah beyazlılar, İspanyol stoper ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan önce sosyal medya hesabından gözlük emojisi paylaşmıştı.

Atletico Madrid will Eigengewächs Montero verleihen: Köln und Augsburg in der Verlosung | german_site

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 19:21
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