Son dakika haberine göre; Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncu Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper Francis Montero'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.
SÖZLEŞME 1 YILLIK
Siyah beyazlılar, İspanyol stoper ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
?? Beşiktaş'a hoş geldin Francisco Montero pic.twitter.com/LWv2XXKaJS— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2020
PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan önce sosyal medya hesabından gözlük emojisi paylaşmıştı.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 19:21
- Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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