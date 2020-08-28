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28 Ağustos 2020, Cuma
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Lens'ten ihtarname

Lens'ten ihtarname

maçının en çok eleştirilen ismi olan iki aylık alacağının ödenmesi için kulübe ihtarname gönderdi.

'ta art arda şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Yunan ekibi 'a yenilerek Devler Ligi'ne katılamadan veda eden siyahbeyazlılar, dün de 'ten gelen ihtarname ile şok yaşadı. Siyah-beyazlı kulüp güne oyuncusunun maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı. PAOK yenilgisinde, yenilen üç golde de hatası bulunan ve çok sert eleştirilere maruz kalan Hollandalı oyuncu, iki aylık alacağının ödenmesi için kulübe ihtarname çekti. Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sunarak aylık alacağının ödenmesini talep ederken, yönetimin bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.
  1. 28.8.2020
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