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25 Ağustos 2020, Salı
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Sahada kalalım!

Sahada kalalım!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Yalçın, ve arasındaki durumun maça nasıl etki edeceğin sorusuna, "Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece oynamaya geldik" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Yalçın, ve arasındaki durumun maça nasıl etki edeceğin sorusuna, "Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece oynamaya geldik. İşimiz spor yapmak. Bize uzak konular diğerleri. Yunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz, bizi çok güzel karşıladılar. Sporun içinde kalmak istiyoruz. Sadece bu oyunun içinde kalalım, en mantıklısı bizim için bu" yanıtını verdi. Başarılı teknik adam maçla ilgili de şu yorumu yaptı: "Önemli ve bizim için çok değerli bir maç. Umarım dostça ve zevkli bir müsabaka olur, hak eden turu geçer Şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Yapılan hataların telafisi olmayacak her iki taraf adına da. Hata yapanın eleneceği bir maç. Rakibimiz bizden daha hazır durumda. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Biz onlara, onlar da muhtemelen bizim oyun tarzımıza hazırlanıyor. Riske edilecek bir oyun olmayacak. Sağlam duran, güçlü bir oyun karakteri sahaya yansıtmak istiyoruz."

  1. 25.8.2020
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