Yeni dinamo Kovalenko - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yeni dinamo Kovalenko

Yeni dinamo Kovalenko

Yeni dinamo Kovalenko

Devler Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile eşleşen siyah beyazlılar, kadroya dahil edilecek isimler için girişimlere başladı. basını, siyah-beyazlıların ’te forma giyen 24 yaşındaki 10 numara Kovalenko’yu takibe aldığını iddia etti.

, S. Donetsk forması giyen 'yu istiyor Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Viktor Kovalenko oldu. basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Viktor Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor. Yönetim sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan 'ın Viktor Kovalenko ile beraber Wellington Nem için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.

  1. 11.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni dinamo Kovalenko haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA