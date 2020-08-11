Yeni dinamo Kovalenko
Devler Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile eşleşen siyah beyazlılar, kadroya dahil edilecek isimler için girişimlere başladı. Ukrayna basını, siyah-beyazlıların Shakhtar Donetsk’te forma giyen 24 yaşındaki 10 numara Kovalenko’yu takibe aldığını iddia etti.
Kara Kartal, S. Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko'yu istiyor Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Viktor Kovalenko oldu. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Viktor Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor. Yönetim transfer sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Viktor Kovalenko ile beraber Wellington Nem için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.
- 11.8.2020
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve transferde çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti
- Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı
- Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş
- Emre Belözoğlu futbol kariyerine devam mı ediyor? Tarih belli oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni dinamo Kovalenko haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.