Mensah kapışması! Ezeli rakipler karşı karşıya - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Mensah kapışması! Ezeli rakipler karşı karşıya

Mensah kapışması! Ezeli rakipler karşı karşıya

Mensah kapışması! Ezeli rakipler karşı karşıya

, Mensah için ’a 3 oyuncu teklif ederken; ise 2.5 milyon euro önerdi. Son kararı Kayserispor'un yeni hocası verecek.

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce N'Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan , forması giyen Bernard Mensah için de teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde 'a giden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar Mensah için 3 oyuncu teklif etti.

Bu arada G.Saray'ın da sarı-kırmızılı kulübe Mensah için 2.5 milyon euro'luk bir öneri sunduğu öğrenildi. Ancak Kayserispor yönetiminin Beşiktaş'ın teklifine daha yakın olduğu çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40'ı 'e gideceği belirtildi. Kayserispor yönetimi oyuncunun takasına sıcak baksa da son kararı sarı-kırmızılı ekiple pazartesi günü 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan yeni teknik direktör 'ın vereceği ifade edildi.

  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mensah kapışması! Ezeli rakipler karşı karşıya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA