Mensah kapışması! Ezeli rakipler karşı karşıya
Beşiktaş, Mensah için Kayserispor’a 3 oyuncu teklif ederken; Galatasaray ise 2.5 milyon euro önerdi. Son kararı Kayserispor'un yeni hocası Bayram Bektaş verecek.
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce N'Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için de teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar Mensah için 3 oyuncu teklif etti.
Bu arada G.Saray'ın da sarı-kırmızılı kulübe Mensah için 2.5 milyon euro'luk bir öneri sunduğu öğrenildi. Ancak Kayserispor yönetiminin Beşiktaş'ın teklifine daha yakın olduğu çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40'ı Atletico Madrid'e gideceği belirtildi. Kayserispor yönetimi oyuncunun takasına sıcak baksa da son kararı sarı-kırmızılı ekiple pazartesi günü 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan yeni teknik direktör Bayram Bektaş'ın vereceği ifade edildi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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