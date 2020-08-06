Rakamlar değişti!
Süper Lig’in sona ermesinin ardından transfermarkt futbolcu değerlerinde güncellemeye gitti. Bazı oyuncuların değerlerindeki ‘düşüş’ dikkat çekti.
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sona ererken, yeni sezon hazırlıkları başladı. Süper Lig ekiplerinde imzalar atılmaya başlanırken, futbolcu ve futbol hakkında birçok veriyi barındıran dünyaca ünlü 'Transfermarkt' sezonun tamamlanmasıyla, futbolcuların piyasa değerlerini de güncelledi. Karius'un ayrılmasından sonra kaleyi devralan Ersin Destanoğlu 50 bin euro'luk değerini 600 bin euro'ya çıkarırken; Ljajic ve Vida başta olmak üzere birçok oyuncu ise değer kaybetti. İşte Beşiktaşlı bazı futbolcuların piyasa değerleri:
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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