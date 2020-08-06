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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Rakamlar değişti!

Rakamlar değişti!

’in sona ermesinin ardından transfermarkt futbolcu değerlerinde güncellemeye gitti. Bazı oyuncuların değerlerindeki ‘düşüş’ dikkat çekti.

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sona ererken, yeni sezon hazırlıkları başladı. ekiplerinde imzalar atılmaya başlanırken, futbolcu ve futbol hakkında birçok veriyi barındıran dünyaca ünlü 'Transfermarkt' sezonun tamamlanmasıyla, futbolcuların piyasa değerlerini de güncelledi. Karius'un ayrılmasından sonra kaleyi devralan Ersin Destanoğlu 50 bin euro'luk değerini 600 bin euro'ya çıkarırken; Ljajic ve Vida başta olmak üzere birçok oyuncu ise değer kaybetti. İşte Beşiktaşlı bazı futbolcuların piyasa değerleri:

  1. 6.8.2020
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