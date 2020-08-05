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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'ta yeni stoper Montero

Beşiktaş'ta yeni stoper Montero

transferde flaş bir ismi bitirmeye hazırlanıyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi 'de bulunan 'nun gelecek sezon 'da top koşturacağını duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre , 'yu 'den 1 yıllığına kiralayacak. Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun 'a yola çıkacağı aktarıldı.

  1. 5.8.2020
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