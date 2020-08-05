Beşiktaş'ta yeni stoper Montero

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak. Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.