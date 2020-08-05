Beşiktaş'ta yeni stoper Montero
Beşiktaş transferde flaş bir ismi bitirmeye hazırlanıyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'nun gelecek sezon İstanbul'da top koşturacağını duyurdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak. Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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