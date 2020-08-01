Yönetimden 100 milyon TL

Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesi kritik bir süreci geride bıraktı. Siyah- beyazlılar, 30 Temmuz tarihine kadar yapması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi. Bankaların yanı sıra futbolculara yapılan ödemenin yarısı, yani 50 milyon liralık kısım başkan Ahmet Nur Çebi tarafından karşılandı. Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansını alacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek. Şampiyonlar Ligi şansı yakalayan Beşiktaş, gruplara kalmayı başardığı takdirde yaklaşık 27 milyon euro'luk (202 milyon TL) gelirin sahibi olacak.

Trabzonspor'un men cezasına yaptığı itiraz CAS tarafından reddedilince siyah-beyazlılara Şampiyonlar Ligi yolu açılmıştı. 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turları, 8 Ağustos'tan 30 Eylül 2020'ye kadar oynanacak ve grup aşamasına katılacak 32 takımdan 6'sının belirleneceği turlardan oluşuyor. COVID-19 pandemisi nedeniyle sezon geç başladığı için play-off turu hariç eleme turları tek maçlı eliminasyon sistemi ile oynanacaktır. Bu maçlar, kurada ilk çekilen takımın sahasında oynanacak.