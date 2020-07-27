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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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’a yetişecekler

10 Ağustos’a yetişecekler

'ta Ümraniye 'nde toplanacak olan 'ta yönetim, bu tarihe kadar transferleri netleştirmek istiyor.

Siyah-beyazlı yönetim, transferde ne kadar titiz hareket etse de bir yandan da yeni sezon çalışmalarına kadar ana kadroyu kurma peşinde. 'ta Ümraniye 'nde toplanacak olan 'ta yönetim, bu tarihe kadar transferleri netleştirmek istiyor.
  1. 27.7.2020
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