Beşiktaş için iyi oldu
Burak: Beşiktaş’ın karşılamakta zorlanacağı bir kontratım vardı. Çok büyük bir yükten kurtuldular.
CANER'LE GÖKHAN'I ALAN FAVORİ OLUR
"Eğer Beşiktaş da beni isterse 2 yılın sonrasında her şekilde dönmeye hazırım" ifadesini kullanan Burak, eski takımı Trabzonspor'un şampiyonluğu kaybetmesine çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi. Burak ayrıca "Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Beşiktaş'tan ayrılmalarına çok üzülürüm. Onların gittiği takımın şampiyonluk şansı % 30 artar" dedi.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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