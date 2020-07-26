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26 Temmuz 2020, Pazar
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Beşiktaş için iyi oldu

Burak: ’ın karşılamakta zorlanacağı bir kontratım vardı. Çok büyük bir yükten kurtuldular.

Lille'e transfer olan , TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Kral, 'tan ayrılışıyla ilgili "Yönetimimizle oturup konuştuk. Kulübümüzün karşılamayacağı bir kontratım vardı. Beşiktaş için de hayırlısı buydu. Çok büyük bir yükten kurtuldular diye düşünüyorum" dedi. Burak ayrıca "Türk futbolcular uzun süre maaş alamadı, problem etmediler ama sadece pandemi dönemi para alamayan yabancılar bizleri bıraktı, gitti. Onlara bir şey olmuyor, Türk oyuncular federasyona kendi parasını almak için gidince hain ilan ediliyor" diye konuştu.

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"Eğer Beşiktaş da beni isterse 2 yılın sonrasında her şekilde dönmeye hazırım" ifadesini kullanan Burak, eski takımı Trabzonspor'un şampiyonluğu kaybetmesine çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi. Burak ayrıca " ve 'in Beşiktaş'tan ayrılmalarına çok üzülürüm. Onların gittiği takımın şampiyonluk şansı % 30 artar" dedi.
  1. 26.7.2020
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