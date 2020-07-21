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21 Temmuz 2020, Salı
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Ibe için yakın markaj

Ibe için yakın markaj

Yönetici Erdal Torunoğulları’nın bu hafta içinde ’ye gidip boşta olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile masaya oturacağı iddia edildi.

Bir süre önce İngiliz basınının duyurduğu Jordan Ibe transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Bournemouth ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki kanat oyuncunu takibe aldığı duyurulan siyah- beyazlıların temaslara da başladığı belirtildi. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın asıllı İngiliz futbolcu ve menajeriyle bu hafta içinde Ada'da bir görüşme yapacağı ileri sürüldü. Bonservis bedeli olmaması nedeniyle kulüp için oldukça cazip olan Ibe'a ne kadarlık bir teklif sunulacağı bilgisine ise ulaşılamadı. İngiliz basını, tecrübeli kanat oyuncusu içi "'den ayrılmak isteyen Ibe, siyah-beyazlı takımın favorisi. Ancak bazı Portekiz ekiplerinin de sağ kanat oyuncusu için devreye girdiği biliniyor" ifadelerini kullanmıştı.
  1. 21.7.2020
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