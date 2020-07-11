Sergen Yalçın, futbolcularına dövmesiyle mesaj verdi: Birlikte efsane olalım
Koluna “I am legend” (Ben efsaneyim) dövmesi yaptıran Yalçın, oyuncularına “Ben takım olarak efsane olmak istiyorum” ifadesini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklılığını bir kez daha ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekibin başına geldiği günden itibaren camiadan tam destek alarak yoluna devam eden başarılı çalıştırıcı, son aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle kendisine güvenenleri bir kez daha mahcup etmedi. Teknik patron Yalçın'ın bu maçta aldığı galibiyet kadar, sol kolunun içine yaptırdığı dövme de çok konuşuldu. Koluna "I am legend" (Efsaneyim) dövmesi yaptıran Sergen Yalçın, bir kez daha gündemin ilk sırasına oturdu.
HERKES BİZİ KONUŞUYOR
Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından dün sabah Ümraniye'de yapılan antrenmanda oyuncularına bu dövmeyi de içine katarak bir mesaj verdi. 47 yaşındaki teknik adam, "Kayserispor yenilgisi ardından size 'Hiçbir şey bitmedi' demiştim. Son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa'ya karşı da yenik duruma düştük ama maçı lehimize çevirmeyi bildik. Şimdi herkes bizi konuşuyor. Bakın kolumdaki dövmeye! Size diyorum ki, gelin hep birlikte efsane olalım" diyerek oyuncularını motive etti.
Kasımpaşa ağlarına 3 gol bırakan Beşiktaş, Süper Lig'e verilen pandemi arasının ardından 13 golle Alanyaspor'la beraber en fazla gol atan iki takımdan biri oldu. Kasımpaşa galibiyetinin ardından "İyi oyun izletmek istiyoruz ama artık tribünlerde izletecek kimse kalmadığı için daha farklı oynayacağız" diyen Sergen'in ligin kalan 3 maçında daha fazla defansif bir futbola yönelmesi bekleniyor.
12 KARŞILAŞMADA 7 GALİBİYET ALDI
Beşiktaş'ın başında 12'nci maçta 7'nci galibiyetini alan Sergen Yalçın, 1.92'lik puan ortalamasıyla Gaziantep'te yakaladığı 1.69'uk puan ortalamasını geride bıraktı. Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra iç sahada ilk kez üst üste iki Süper Lig maçı kazandı. Ligde ilk golü attığı bütün maçları kazanan tek takım olan Beşiktaş önceki akşam 13'üncü kez kazandı.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın, futbolcularına dövmesiyle mesaj verdi: Birlikte efsane olalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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