Sergen Yalçın, futbolcularına dövmesiyle mesaj verdi: Birlikte efsane olalım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan futbolculara dövmeli mesaj!

, futbolcularına dövmesiyle mesaj verdi: Birlikte efsane olalım

Sergen Yalçın, futbolcularına dövmesiyle mesaj verdi: Birlikte efsane olalım

Koluna “I am legend” (Ben efsaneyim) dövmesi yaptıran Yalçın, oyuncularına “Ben takım olarak efsane olmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Teknik Direktörü , farklılığını bir kez daha ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekibin başına geldiği günden itibaren camiadan tam destek alarak yoluna devam eden başarılı çalıştırıcı, son aldığı galibiyetiyle kendisine güvenenleri bir kez daha mahcup etmedi. Teknik patron Yalçın'ın bu maçta aldığı galibiyet kadar, sol kolunun içine yaptırdığı dövme de çok konuşuldu. Koluna "I am legend" (Efsaneyim) dövmesi yaptıran Sergen Yalçın, bir kez daha gündemin ilk sırasına oturdu.

HERKES BİZİ KONUŞUYOR

Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından dün sabah Ümraniye'de yapılan antrenmanda oyuncularına bu dövmeyi de içine katarak bir mesaj verdi. 47 yaşındaki teknik adam, " yenilgisi ardından size 'Hiçbir şey bitmedi' demiştim. Son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa'ya karşı da yenik duruma düştük ama maçı lehimize çevirmeyi bildik. Şimdi herkes bizi konuşuyor. Bakın kolumdaki dövmeye! Size diyorum ki, gelin hep birlikte efsane olalım" diyerek oyuncularını motive etti.

Kasımpaşa ağlarına 3 gol bırakan Beşiktaş, 'e verilen pandemi arasının ardından 13 golle 'la beraber en fazla gol atan iki takımdan biri oldu. Kasımpaşa galibiyetinin ardından "İyi oyun izletmek istiyoruz ama artık tribünlerde izletecek kimse kalmadığı için daha farklı oynayacağız" diyen Sergen'in ligin kalan 3 maçında daha fazla defansif bir futbola yönelmesi bekleniyor.

12 KARŞILAŞMADA 7 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş'ın başında 12'nci maçta 7'nci galibiyetini alan Sergen Yalçın, 1.92'lik puan ortalamasıyla 'te yakaladığı 1.69'uk puan ortalamasını geride bıraktı. Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra iç sahada ilk kez üst üste iki Süper Lig maçı kazandı. Ligde ilk golü attığı bütün maçları kazanan tek takım olan Beşiktaş önceki akşam 13'üncü kez kazandı.

  1. 11.7.2020
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