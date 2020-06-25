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25 Haziran 2020, Perşembe
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Rakamlar netleşti

Rakamlar netleşti

'ın bonservis bedeli ödemeden transferini bitirdiği Alanya'lı sol bek N'Sakala'nın maaşı da ortaya çıktı.

'ın bonservis bedeli ödemeden transferini bitirdiği Alanya'lı sol bek N'Sakala'nın maaşı da ortaya çıktı. 29 yaşındaki Kongolu sol beke senelik olarak 750 bin euro garanti maaş ödeneceği öğrenildi. N'Sakala bu sezon 'de 25 karşılaşmaya çıktı. 1.78 boyundaki oyuncu gol atamazken, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
  1. 25.6.2020
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