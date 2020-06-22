2021 model Kartal
‘Öze dönüş’ projesinin hemen olmayacağını belirten Yalçın genç ve tecrübelilerle karışık bir kadro kurmak amacında.
Teknik patron Sergen Yalçın, Denizli maçı öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun planlamasını ilan etti. "Beşiktaş'ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyen Yalçın 'öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını belirtiti. Bu açıklamalardan sonra siyah-beyazlıların transfer politikasının da nasıl olacağı netleşti. Buna göre Caner Erkin'le yollar ayrılacak. Bu bölgede yeni bir transfer isteyen Yalçın, Alanyasporlu N'Sakala'yı ilk sırada tuturken, Gökhan Gönül'ün ise kalmasından yana. Savunmadan Vida ve Roco'ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Gökhan Töre için de girişimlerin başlamasını talep etti.
- 22.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2021 model Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.