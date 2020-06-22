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22 Haziran 2020, Pazartesi
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2021 model Kartal

2021 model Kartal

‘Öze dönüş’ projesinin hemen olmayacağını belirten Yalçın genç ve tecrübelilerle karışık bir kadro kurmak amacında.

Teknik patron , maçı öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun planlamasını ilan etti. "'ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyen Yalçın 'öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını belirtiti. Bu açıklamalardan sonra siyah-beyazlıların politikasının da nasıl olacağı netleşti. Buna göre 'le yollar ayrılacak. Bu bölgede yeni bir transfer isteyen Yalçın, Alanyasporlu N'Sakala'yı ilk sırada tuturken, 'ün ise kalmasından yana. Savunmadan Vida ve Roco'ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca için de girişimlerin başlamasını talep etti.

  1. 22.6.2020
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