2021 model Kartal

Teknik patron Sergen Yalçın, Denizli maçı öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun planlamasını ilan etti. "Beşiktaş'ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyen Yalçın 'öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını belirtiti. Bu açıklamalardan sonra siyah-beyazlıların transfer politikasının da nasıl olacağı netleşti. Buna göre Caner Erkin'le yollar ayrılacak. Bu bölgede yeni bir transfer isteyen Yalçın, Alanyasporlu N'Sakala'yı ilk sırada tuturken, Gökhan Gönül'ün ise kalmasından yana. Savunmadan Vida ve Roco'ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Gökhan Töre için de girişimlerin başlamasını talep etti.