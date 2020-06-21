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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Kartal’da 5 farklı isim

’da 5 farklı isim

Kartal’da 5 farklı isim

, karşılaşmasına mücadelesine göre 5 değişiklikle çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmasına mücadelesine göre 5 değişiklikle çıktı. Sakat olan Vida'nın yerine Roco, Boateng'in yerine ise Adem Ljajic oynadı. İleri uçta kart cezası biten , Güven Yalçın'dan emaneti aldı. Diaby ile Boyd kulübeye geçerken yerlerine N'Koudou ile Lens görev yaptı.

  1. 21.6.2020
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