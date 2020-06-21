Kartal’da 5 farklı isim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizli karşılaşmasına Antalya mücadelesine göre 5 değişiklikle çıktı. Sakat olan Vida'nın yerine Roco, Boateng'in yerine ise Adem Ljajic oynadı. İleri uçta kart cezası biten Burak Yılmaz, Güven Yalçın'dan emaneti aldı. Diaby ile Boyd kulübeye geçerken yerlerine N'Koudou ile Lens görev yaptı.