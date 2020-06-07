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07 Haziran 2020, Pazar
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Nostaljik forma 499 TL

Nostaljik forma 499 TL

'ın 117. yılı için , yeni bir nostaljik forma tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen formaların fiyatı 499 TL olarak belirlendi.

'ın 117. yılı için , yeni bir nostaljik forma tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen formaların fiyatı 499 TL olarak belirlendi. Özel kutusuyla birlikte satışa çıkarılan formalar, 100. yıldaki bağcıklı formadan esinlenilerek oluşturuldu. Yönetim, kulübe maddi kaynak sağlamak için böyle bir yönteme gitti. Taraftarlar formaya ilk günden ilgi gösterdi.
  1. 7.6.2020
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