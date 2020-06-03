Sol kanada Ampomah - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sol kanada Ampomah

Sol kanada Ampomah

Sol kanada Ampomah

için yazılan oyuncuların ardı arkası kesilmiyor.

için yazılan oyuncuların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Graphic Sports, 'un küme düşmesi durumunda 24 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Nana Ampomah'ın en azından bir sezon için Beşiktaş'a kiralık olarak gideceğini iddia etti. Geçtiğimiz yaz 4 milyon euro'ya Düsseldorf'a transfer olan Ampomah, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada rol alırken; 2 gol kaydetti ve 1 asiste imza attı.
  1. 3.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sol kanada Ampomah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA