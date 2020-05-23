Yeni joker Dorukhan
Takımla çalışmalara başlayan genç yıldız teknik direktör Yalçın’ın yeni kozu olacak.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor. Vodafone Park'ta oynanan Alanyaspor maçında dizinden ciddi biçimde sakatlanan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı açıklanmıştı. Liglerin ertelendiği dönemde başarılı oyuncu fizik tedavi çalışmalarına daha çok ağırlık vermenin meyvelerini toplamaya başladı. Kondisyoner eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Dorukhan Toköz, son idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Sergen Yalçın, bu gelişmeye en çok sevinen isim oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sağ bek, kanatlar, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Dorukhan'ı kalan maçlarda joker olarak kullanmaya karar verdiği öğrenildi.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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