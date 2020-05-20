Oyuncunun kulübünden açıklama! Beşiktaş ve Montero...

Beşiktaş'ta flaş Alvaro Montero haberi... Karius ile yolların ayrılmasının ardından yeni kaleci arayışına giren siyah beyazlıların, Alvaro Montero ismi üzerinde durduğu iddia edilmişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın, tecrübeli eldivenle anlaşma noktasına geldiği dahi belirtilirken, oyuncunun kulübü Tolima'dan konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu anda herhangi bir kulüple Montero transferi hakkında bir anlaşmanın olmadığı kaydedilirken, kendilerine gelen bir transfer teklifinin de olmadığı duyuruldu.

ELTIEMPO: BEŞİKTAŞ MONTERO İLE GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan eltiempo.com adlı internet sitesi, resmi açıklamanın ardından okuyucularına aktardığı haberde Beşiktaş'ın, Montero'nun menajeriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Montero ve Beşiktaş arasında prensip anlaşmasının çok yakın olduğu kaydedildi.