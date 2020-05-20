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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Oyuncunun kulübünden açıklama! ve Montero...

Oyuncunun kulübünden açıklama! Beşiktaş ve Montero...

'ta son dakika haberi... Kısa süre önce siyah beyazlıların kadrosuna katmaya çok yaklaştığı iddia edilen eldiven için Tolima'dan resmi açıklama geldi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta flaş haberi... Karius ile yolların ayrılmasının ardından yeni kaleci arayışına giren siyah beyazlıların, Alvaro Montero ismi üzerinde durduğu iddia edilmişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın, tecrübeli eldivenle anlaşma noktasına geldiği dahi belirtilirken, oyuncunun kulübü Tolima'dan konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu anda herhangi bir kulüple Montero transferi hakkında bir anlaşmanın olmadığı kaydedilirken, kendilerine gelen bir transfer teklifinin de olmadığı duyuruldu.

ELTIEMPO: BEŞİKTAŞ MONTERO İLE GÖRÜŞÜYOR
Öte yandan eltiempo.com adlı internet sitesi, resmi açıklamanın ardından okuyucularına aktardığı haberde Beşiktaş'ın, Montero'nun menajeriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Montero ve Beşiktaş arasında prensip anlaşmasının çok yakın olduğu kaydedildi.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 15:22
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