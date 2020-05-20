Oyuncunun kulübünden açıklama! Beşiktaş ve Montero...
Beşiktaş'ta son dakika Alvaro Montero haberi... Kısa süre önce siyah beyazlıların kadrosuna katmaya çok yaklaştığı iddia edilen eldiven için Tolima'dan resmi açıklama geldi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta flaş Alvaro Montero haberi... Karius ile yolların ayrılmasının ardından yeni kaleci arayışına giren siyah beyazlıların, Alvaro Montero ismi üzerinde durduğu iddia edilmişti.
Öte yandan Beşiktaş'ın, tecrübeli eldivenle anlaşma noktasına geldiği dahi belirtilirken, oyuncunun kulübü Tolima'dan konu ile ilgili resmi açıklama geldi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu anda herhangi bir kulüple Montero transferi hakkında bir anlaşmanın olmadığı kaydedilirken, kendilerine gelen bir transfer teklifinin de olmadığı duyuruldu.
ELTIEMPO: BEŞİKTAŞ MONTERO İLE GÖRÜŞÜYOR
Öte yandan eltiempo.com adlı internet sitesi, resmi açıklamanın ardından okuyucularına aktardığı haberde Beşiktaş'ın, Montero'nun menajeriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Montero ve Beşiktaş arasında prensip anlaşmasının çok yakın olduğu kaydedildi.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 15:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oyuncunun kulübünden açıklama! Beşiktaş ve Montero... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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