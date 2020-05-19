Duyurdular! Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng...
Beşiktaş'ta son dakika Kevin Prince Boateng haberi... Siyah beyazlıların ara transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Ganalı yıldız için, son karar alınıyor. Gana medyası, konu ile ilgili yaptığı haberde kritik bir toplantının gerçekleşeceğini belirtti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kevin Prince Boateng Beşiktaş ile yola devam edecek mi? Yoksa ayrılacak mı? Bu soruların cevabı kısa süre içerisinde yanıt bulacak.
Gana medyası, konu ile ilgili yaptığı haberde kısa süre içerisinde kulüp yönetiminin oyuncu ile görüşme yapacağını ifade etti.
Ghanasoccer.net'in okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;
"Kevin Prince Boateng, 14 günlük karantinanın ardından geleceğini konuşmak için bu hafta Beşiktaş yöneticileriyle masaya oturacak.
33 yaşındaki futbolcu, şu anda İstanbul'da, Güngören'de bir yurtta, karantinada bulunuyor.
Ganalı futbolcu, Türk takımının yöneticileriyle karantina sonrasında bir toplantı yapacak.
BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR
Şu anda bonservisi Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan Baoteng'in, maaş kesintisine onay vereceği ve Beşiktaş ile yola devam etmek isteyeceği belirtiliyor.
Eğer mali konularda anlaşılma sağlanmazsa, iki taraf da kısa süre içerisinde birbiriyle yollarını ayıracak."
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 18:22
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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