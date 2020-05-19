Duyurdular! Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng...

Kevin Prince Boateng Beşiktaş ile yola devam edecek mi? Yoksa ayrılacak mı? Bu soruların cevabı kısa süre içerisinde yanıt bulacak.

Gana medyası, konu ile ilgili yaptığı haberde kısa süre içerisinde kulüp yönetiminin oyuncu ile görüşme yapacağını ifade etti.

Ghanasoccer.net'in okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Kevin Prince Boateng, 14 günlük karantinanın ardından geleceğini konuşmak için bu hafta Beşiktaş yöneticileriyle masaya oturacak.

33 yaşındaki futbolcu, şu anda İstanbul'da, Güngören'de bir yurtta, karantinada bulunuyor.

Ganalı futbolcu, Türk takımının yöneticileriyle karantina sonrasında bir toplantı yapacak.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Şu anda bonservisi Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan Baoteng'in, maaş kesintisine onay vereceği ve Beşiktaş ile yola devam etmek isteyeceği belirtiliyor.

Eğer mali konularda anlaşılma sağlanmazsa, iki taraf da kısa süre içerisinde birbiriyle yollarını ayıracak."