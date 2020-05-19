Beşiktaş paylaşımı yapan Yiğit Şengil için Bursaspor'dan flaş karar!
Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından "Var bir hayalimiz" notuyla Beşiktaş paylaşımı yapan 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Bursaspor altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine Bursaspor'dan gönderildi.
Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.
Bu olayın ardından Bursasporlu ve Beşiktaşlı taraftarların, sosyal medyadan hararetli tartışmaları gözlerden kaçmadı.
YİĞİT ŞENGİL'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Yiğit Şengil, yaptığı paylaşımın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Şendil, "Kararı saygıyla karşılıyorum" dedi.
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 12:31
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş paylaşımı yapan Yiğit Şengil için Bursaspor'dan flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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