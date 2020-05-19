Beşiktaş paylaşımı yapan Yiğit Şengil için Bursaspor'dan flaş karar! - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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paylaşımı yapan için 'dan flaş karar!

Beşiktaş paylaşımı yapan Yiğit Şengil için Bursaspor'dan flaş karar!

Kulübü, hesabından "Var bir hayalimiz" notuyla paylaşımı yapan 16 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu , 'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine Bursaspor'dan gönderildi.

Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Bu olayın ardından Bursasporlu ve Beşiktaşlı taraftarların, sosyal medyadan hararetli tartışmaları gözlerden kaçmadı.

YİĞİT ŞENGİL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Yiğit Şengil, yaptığı paylaşımın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Şendil, "Kararı saygıyla karşılıyorum" dedi.

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 12:31
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