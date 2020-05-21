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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Timsah tek yürek

Timsah tek yürek

Başkanı , “Tesislerde moraller yerinde, tüm takım kenetlendi. Şampiyonluk için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Başkanı , takımın son durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tüm takımın kenetlendiğini belirten Mestan, "Koronavirüs sürecine rağmen tesislerimizde olumlu bir hava var. Futbolcularımız her koşulda, futbol kenti 'nın takımının 'e yükselmesi için var gücüyle çaba gösterecektir" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR ASILSIZ

Mestan, Çağlar Akbaba'nın ile görüştüğü iddialarına ilişkin şöyle konuştu: " iddiaları tamamen yersiz ve asılsızdır. Sezon bitmeden bu şekilde görüşmeler de mümkün değildir. Futbolcularımızın bizden habersiz görüşme yapması mümkün değildir. Bizim lisanslı oyuncularımız bunlar sonuçta."

  1. 21.5.2020
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