Timsah tek yürek

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, takımın son durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tüm takımın kenetlendiğini belirten Mestan, "Koronavirüs sürecine rağmen tesislerimizde olumlu bir hava var. Futbolcularımız her koşulda, futbol kenti Bursa'nın takımının Süper Lig'e yükselmesi için var gücüyle çaba gösterecektir" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR ASILSIZ

Mestan, Çağlar Akbaba'nın Beşiktaş ile görüştüğü iddialarına ilişkin şöyle konuştu: "Transfer iddiaları tamamen yersiz ve asılsızdır. Sezon bitmeden bu şekilde görüşmeler de mümkün değildir. Futbolcularımızın bizden habersiz görüşme yapması mümkün değildir. Bizim lisanslı oyuncularımız bunlar sonuçta."