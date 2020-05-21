Timsah tek yürek
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, “Tesislerde moraller yerinde, tüm takım kenetlendi. Şampiyonluk için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, takımın son durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tüm takımın kenetlendiğini belirten Mestan, "Koronavirüs sürecine rağmen tesislerimizde olumlu bir hava var. Futbolcularımız her koşulda, futbol kenti Bursa'nın takımının Süper Lig'e yükselmesi için var gücüyle çaba gösterecektir" ifadelerini kullandı.
İDDİALAR ASILSIZ
Mestan, Çağlar Akbaba'nın Beşiktaş ile görüştüğü iddialarına ilişkin şöyle konuştu: "Transfer iddiaları tamamen yersiz ve asılsızdır. Sezon bitmeden bu şekilde görüşmeler de mümkün değildir. Futbolcularımızın bizden habersiz görüşme yapması mümkün değildir. Bizim lisanslı oyuncularımız bunlar sonuçta."
- 21.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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