Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku!
Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Siyah beyazlılar yaptığı resmi açıklamada 8 yeni corona virüsü vakası olduğunu resmen açıkladı.
Beşiktaş'ta corona virüsü (koronavirüs) şoku... Siyah beyazlılar, yaptığı resmi açıklamada,"Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir." dedi.
İşte o açıklama;
"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Dr. Tekin Kerem Ülkü"
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 13:14
- Corona virüsüne karşı mücadelede uzmanlardan gıda tavsiyesi! D vitamini...
- Levent Tüzemen açıkladı! Hasan Şaş'ın ayrılığının sebebi Fatih Terim mi?
- Galatasaray'a geliyor! Hem ucuz hem gol makinesi
- Galatasaray'dan o isme veto! "Falcao'dan bile pahalı"
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.