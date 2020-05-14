Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku!

Beşiktaş'ta corona virüsü (koronavirüs) şoku... Siyah beyazlılar, yaptığı resmi açıklamada,"Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir." dedi.

İşte o açıklama;

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü"