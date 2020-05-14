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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: 'ta şoku!

Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku!

'ta son dakika (koronavirüs) haberi... Siyah beyazlılar yaptığı resmi açıklamada 8 yeni corona virüsü vakası olduğunu resmen açıkladı.

'ta (koronavirüs) şoku... Siyah beyazlılar, yaptığı resmi açıklamada,"Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir." dedi.

İşte o açıklama;

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü"

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 13:14
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