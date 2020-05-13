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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Karius'un yerine Kolombiyalı eldiven! Temas kuruldu

'ta kaleye yeni aday:

Beşiktaş'ta kaleye yeni aday: Alvaro Montero

Kaleci arayışlarını sürdüren , Kolombiyalı efsane file bekçisi Oscar Cordoba’nın vatandaşı için girişimlere başladı. Menajeri de görüşmeleri doğruladı. 1.96’lık kaleci Beşiktaş hakkında bilgi toplamaya başladı.

Loris Karius'un ardından kaleci adaylarını listeleyen , aradığı ismi 'da buldu. Deportes Tolima'da forma giyen için görüşmelerin başladığı belirtildi. 25 yaşındaki file bekçisinin menajeri Ayhan da siyah-beyazlı kulüple görüştüklerini doğruladı. İki kulüp arasında pazarlıklarını sürdüğü ancak ülkeler arasındaki saat farkı nedeniyle görüşmelerin ağırdan seyrettiği ifade edildi. Transferin yaklaşık 1 hafta içinde netlik kazanabileceği vurgulandı.

"KESİNLİKLE GİTMELİSİN"

Öte yandan 1.96 boyundaki file bekçisi de Beşiktaş hakkında bilgi toplamaya başladı. Montero'nun, 'ın efsane kaleci Cordoba ve Falcao'dan bilgi aldığı belirtilirken, Cordoba'nın "Kesinlikle gitmelisin. Hem taraftar, hem şehir seni yeterince mutlu eder. Futbolcu olmanını avantajını yaşayabileceğin bir kulüp" dediği bildirildi. Galatasaraylı Falcao'nun da olumlu görüş verdiği ifade edildi. Bu arada menajer Yeşilbaş, Montero transferinde Enzo Roco'nun takasta kullanılabileceği bilgisini verdi.

LISANSI ASKIYA ALINMIŞTI
WADA tarafından uyarıcı madde olarak kabul edilen 'izometeptene'yi, 21 Kasım 2018'de Independiente Medellin'e karşı oynana maçta kullanan Montero'nun doping testi pozitifi çıktığı için lisansı 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle 60 gün süreyle askıya alındı. Montero'nun kullandığı ilacın migren gibi şiddetli ağrıları yatıştırmak için kullanılan bir türlü uyuşturucu ilaç olduğu bildirildi.

  1. 13.5.2020
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