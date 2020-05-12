Yedek kaleci İrfan Can - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yedek kaleci İrfan Can

Yedek kaleci

Yedek kaleci İrfan Can

Birinci kaleci olarak Rizespor'dan 'ı isteyen , yedeğe iyi, gelecek vadeden, genç bir kaleci istiyor. Nurullah'ı, vermediği için Sergen, 'un genç file bekçisi 'ın adını yönetime sundu.

Birinci kaleci olarak Rizespor'dan 'ı isteyen , yedeğe iyi, gelecek vadeden, genç bir kaleci istiyor. Nurullah'ı, vermediği için Sergen, 'un genç file bekçisi 'ın adını yönetime sundu. Henüz 21 yaşındaki İrfan Can'ın ideal bir yedek olacağını savunan Yalçın, genç kaleciyi özellikle gelişime açık olması nedeniyle istiyor.
  1. 12.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yedek kaleci İrfan Can haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA