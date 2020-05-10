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10 Mayıs 2020, Pazar
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Sırbistan basını duyurdu! " karantinada"

Sırbistan basını duyurdu! "Adem Ljajic karantinada"

'ta son dakika gelişmesi.. Siyah beyazlıların 9 Mayıs Cumartesi günü açıkladığı '2 corona virüsü (koronavirüs)' vakasının ardından Sırp basını, Adem Ljajic ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın Sırp yıldızı için ülkesinin basınından önemli bir haber gündeme geldi.

Srbijadanas.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde, Beşiktaş'ta, corona virüsü (koronavirüsü) vakası bulunduğu duyuruldu.

"ADEM LJAJIC KARANTİNADA"

Öte yandan siyah beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic'in, corona virüsü (koronavirüs) şüphesi nedeniyle karantinaya alındığını açıklandı. Haberin detaylarında yer verilen bilgi şu şekilde;

"Adem Ljajic, kulübünün açıklamasının ardından, bu tehlikeli virüsün bulaşmış olduğu şüphesiyle karantinaya alındı."

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 12:58
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