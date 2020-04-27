Ahmet Nur Çebi: Sergen doğru karardı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah gazetesine verdiği röportada kulübün mali durumunun kritik olduğunu söyldi. Çebi, Abdullah Avcı - Sergen Yalçın kararının perde arkasını da anlattı. Başkan şunları söyledi: Abdullah hocaya ilk geldiğimiz günden beri destek verdim. Biz geldiğimizde kendini mutsuz ve yalnız hissediyordu. Biz kendisine hep destek olduk ve bu süreçte de başarılı sonuçlar alarak 6 maçlık bir seri yakaladık. Daha sonra alınan talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık her iki taraf için de doğru oldu. O gün hem hoca için hem de takım için en doğru tercih yolların ayrılmasıydı. Sergen Yalçın geldiğinden beri gösterilen performanstan memnunuz. Şu anki tablo gelmesinin doğru olduğunu gösteriyor.