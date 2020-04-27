Ahmet Nur Çebi: Sergen doğru karardı
Başkan Ahmet Nur Çebi, eski hocaları Avcı’ya her zaman destek olduklarını söyledi. Yalçın’ın takıma başına geçmesiyle ilgili de bu yorumu yaptı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah gazetesine verdiği röportada kulübün mali durumunun kritik olduğunu söyldi. Çebi, Abdullah Avcı - Sergen Yalçın kararının perde arkasını da anlattı. Başkan şunları söyledi: Abdullah hocaya ilk geldiğimiz günden beri destek verdim. Biz geldiğimizde kendini mutsuz ve yalnız hissediyordu. Biz kendisine hep destek olduk ve bu süreçte de başarılı sonuçlar alarak 6 maçlık bir seri yakaladık. Daha sonra alınan talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık her iki taraf için de doğru oldu. O gün hem hoca için hem de takım için en doğru tercih yolların ayrılmasıydı. Sergen Yalçın geldiğinden beri gösterilen performanstan memnunuz. Şu anki tablo gelmesinin doğru olduğunu gösteriyor.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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