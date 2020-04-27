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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: Sergen doğru karardı

: Sergen doğru karardı

Ahmet Nur Çebi: Sergen doğru karardı

Başkan , eski hocaları Avcı’ya her zaman destek olduklarını söyledi. Yalçın’ın takıma başına geçmesiyle ilgili de bu yorumu yaptı.

Başkanı , Sabah gazetesine verdiği röportada kulübün mali durumunun kritik olduğunu söyldi. Çebi, - kararının perde arkasını da anlattı. Başkan şunları söyledi: Abdullah hocaya ilk geldiğimiz günden beri destek verdim. Biz geldiğimizde kendini mutsuz ve yalnız hissediyordu. Biz kendisine hep destek olduk ve bu süreçte de başarılı sonuçlar alarak 6 maçlık bir seri yakaladık. Daha sonra alınan talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık her iki taraf için de doğru oldu. O gün hem hoca için hem de takım için en doğru tercih yolların ayrılmasıydı. Sergen Yalçın geldiğinden beri gösterilen performanstan memnunuz. Şu anki tablo gelmesinin doğru olduğunu gösteriyor.

  1. 27.4.2020
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